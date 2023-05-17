Carta argentata
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Carta argentata' è 'Stagnola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Carta argentata
- Risposta: STAGNOLA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SGOA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Stagnola? La carta argentata, spesso chiamata stagnola, è un foglio sottile di alluminio usato in cucina per avvolgere cibi o coprire teglie. La sua superficie riflettente aiuta a mantenere il calore e a preservare freschezza, rendendola un alleato pratico e versatile in ogni cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Carta argentata: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Carta argentata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Stagnola. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.