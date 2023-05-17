Carta argentata

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Carta argentata' è 'Stagnola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STAGNOLA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Carta argentata
  • Risposta: STAGNOLA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SGOA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Stagnola? La carta argentata, spesso chiamata stagnola, è un foglio sottile di alluminio usato in cucina per avvolgere cibi o coprire teglie. La sua superficie riflettente aiuta a mantenere il calore e a preservare freschezza, rendendola un alleato pratico e versatile in ogni cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Carta argentata: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Carta argentata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Stagnola. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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