Austriaci meridionali
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Austriaci meridionali' è 'Sudtirolesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Austriaci meridionali
- Risposta: SUDTIROLESI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SILEI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sudtirolesi? Gli austriaci meridionali sono persone provenienti dalla regione alpina che, nel passato, hanno mantenuto legami con l'Austria. I sudtirolesi sono coloro che vivono in questa zona, portando avanti tradizioni e cultura che uniscono influenze italiane e tedesche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Austriaci meridionali: risposta da 11 lettere
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