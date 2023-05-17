Austriaci meridionali

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Austriaci meridionali' è 'Sudtirolesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S U D T I R O L E S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Austriaci meridionali

Austriaci meridionali Risposta: SUDTIROLESI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S I L E I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sudtirolesi? Gli austriaci meridionali sono persone provenienti dalla regione alpina che, nel passato, hanno mantenuto legami con l'Austria. I sudtirolesi sono coloro che vivono in questa zona, portando avanti tradizioni e cultura che uniscono influenze italiane e tedesche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Austriaci meridionali: risposta da 11 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Austriaci meridionali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sudtirolesi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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