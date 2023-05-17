Austriaci meridionali

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Austriaci meridionali' è 'Sudtirolesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SUDTIROLESI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Austriaci meridionali
  • Risposta: SUDTIROLESI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SILEI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sudtirolesi? Gli austriaci meridionali sono persone provenienti dalla regione alpina che, nel passato, hanno mantenuto legami con l'Austria. I sudtirolesi sono coloro che vivono in questa zona, portando avanti tradizioni e cultura che uniscono influenze italiane e tedesche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Austriaci meridionali: risposta da 11 lettere

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