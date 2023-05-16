Travestimento carnevalesco da bimba

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Travestimento carnevalesco da bimba' è 'Damina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DAMINA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Travestimento carnevalesco da bimba
  • Risposta: DAMINA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DMA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Damina? Durante il carnevale, Damina si trasforma in una bambina felice, indossando un vestito colorato e un cappellino. Il suo travestimento da bimba le permette di vivere un momento magico, immergendosi completamente in un mondo di fantasia e allegria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Travestimento carnevalesco da bimba: risposta da 6 lettere

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