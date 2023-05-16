Travestimento carnevalesco da bimba
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Travestimento carnevalesco da bimba' è 'Damina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Travestimento carnevalesco da bimba
- Risposta: DAMINA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DMA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Damina? Durante il carnevale, Damina si trasforma in una bambina felice, indossando un vestito colorato e un cappellino. Il suo travestimento da bimba le permette di vivere un momento magico, immergendosi completamente in un mondo di fantasia e allegria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Travestimento carnevalesco da bimba: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Travestimento carnevalesco da bimba" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Damina. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.