Travestimento carnevalesco da bimba

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Travestimento carnevalesco da bimba' è 'Damina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D A M I N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Travestimento carnevalesco da bimba

Travestimento carnevalesco da bimba Risposta: DAMINA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D M A

Inizia con: D

D Finisce con: A

Perchè la soluzione è Damina? Durante il carnevale, Damina si trasforma in una bambina felice, indossando un vestito colorato e un cappellino. Il suo travestimento da bimba le permette di vivere un momento magico, immergendosi completamente in un mondo di fantasia e allegria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Travestimento carnevalesco da bimba: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Travestimento carnevalesco da bimba" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Damina. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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