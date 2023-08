Vezzeggiativo per una donna di corte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vezzeggiativo per una donna di corte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DAMINA

Significato/Curiosita : Vezzeggiativo per una donna di corte

conosciuta anche con la trascrizione del cognome jervolino, o col vezzeggiativo "rosetta", si è presentata alle competizioni elettorali come rosa iervolino... Alterati: adamino, adamuzzo, adamello ipocoristici: damino femminili: adama alterati: adamina ipocoristici: damina albanese: adem arabo: (adam) bosniaco: adem... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

