La Soluzione ♚ Si può darne una pallida La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IDEA .

Significato della soluzione per: Si puo darne una pallida Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere a una rappresentazione o un "disegno" della mente. Italiano: Sostantivo: idea ( approfondimento) f sing (pl.: idee) . (filosofia) rappresentazione di qualcosa che esiste soltanto nella mente Platone riteneva che le idee esistessero realmente nel mondo extraterreno, e che gli oggetti sensibili fossero solo una loro imitazione .. (per estensione) colpo di genio hai avuto un'idea strabiliante!.. (gergale) obiettivo, opinione, decisione ...e va beh, si può cambiare idea.

