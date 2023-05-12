Lo è chi non è leale

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è chi non è leale' è 'Scorretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCORRETTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è chi non è leale
  • Risposta: SCORRETTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRTO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scorretto? Una persona scorretta non agisce con sincerità o rispetto, spesso tradendo la fiducia degli altri. La sua condotta può essere evidente attraverso comportamenti poco onesti o ingannevoli, lasciando chi la incontra con un senso di delusione e sfiducia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è chi non è leale: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo è chi non è leale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Scorretto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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