Lo è chi non è leale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è chi non è leale' è 'Scorretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è chi non è leale
- Risposta: SCORRETTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRTO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Scorretto? Una persona scorretta non agisce con sincerità o rispetto, spesso tradendo la fiducia degli altri. La sua condotta può essere evidente attraverso comportamenti poco onesti o ingannevoli, lasciando chi la incontra con un senso di delusione e sfiducia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è chi non è leale: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Lo è chi non è leale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Scorretto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.