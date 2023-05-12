Lo è chi non è leale

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi non è leale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è chi non è leale' è 'Scorretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O R R E T T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è chi non è leale

Lo è chi non è leale Risposta: SCORRETTO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 3

3 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R T O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scorretto? Una persona scorretta non agisce con sincerità o rispetto, spesso tradendo la fiducia degli altri. La sua condotta può essere evidente attraverso comportamenti poco onesti o ingannevoli, lasciando chi la incontra con un senso di delusione e sfiducia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Scorretto' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo è chi non è leale: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo è chi non è leale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Scorretto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate