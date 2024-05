La Soluzione ♚ Un capoluogo ligure La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAVONA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un capoluogo ligure. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un capoluogo ligure: Dell'italia nord-occidentale di 1 508 473 abitanti, con capoluogo genova. è bagnata a sud dal mar ligure, a ovest confina con la francia (regione provenza-alpi-costa... Savona (, Sann-a o Saña ['saa] in ligure savonese, anche Savonn-a o Savoña [sa'vua] in genovese) è un comune italiano di 58 512 abitanti capoluogo della provincia omonima in Liguria. È il centro principale della riviera di Ponente e il terzo comune della regione per popolazione. Il suo porto è uno dei più importanti dell'Italia settentrionale a livello turistico e commerciale. Le prime tracce della città risalgono alla età del bronzo, anche se il suo sviluppo si ebbe a partire dalla dominazione carolingia, quando divenne sede della Marca di Savona. Fu istituita come sede vescovile nel 999 e come libero comune nel 1191. Nel duecento ...

