Il voltare del timo­niere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il voltare del timo­niere' è 'Virare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V I R A R E

Perchè la soluzione è Virare? VIRARE è il movimento che indica il cambiare direzione, come quando si gira un angolo o si modifica il percorso. È un'azione quotidiana che si può notare in molte situazioni, dal guidare un'auto alle manovre di una barca, sempre segnando un nuovo orientamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il voltare del timo­niere

Il voltare del timo­niere Risposta: VIRARE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V R E

Inizia con: V

V Finisce con: E

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Il voltare del timo­niere: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il voltare del timo­niere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Virare. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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