Il voltare del timoniere
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il voltare del timoniere' è 'Virare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Virare? VIRARE è il movimento che indica il cambiare direzione, come quando si gira un angolo o si modifica il percorso. È un'azione quotidiana che si può notare in molte situazioni, dal guidare un'auto alle manovre di una barca, sempre segnando un nuovo orientamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il voltare del timoniere
- Risposta: VIRARE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VRE
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Il voltare del timoniere: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il voltare del timoniere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Virare. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.