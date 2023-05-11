Il voltare del timo­niere

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il voltare del timo­niere' è 'Virare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VIRARE

Perchè la soluzione è Virare? VIRARE è il movimento che indica il cambiare direzione, come quando si gira un angolo o si modifica il percorso. È un'azione quotidiana che si può notare in molte situazioni, dal guidare un'auto alle manovre di una barca, sempre segnando un nuovo orientamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il voltare del timo­niere
  • Risposta: VIRARE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VRE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E
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Il voltare del timo­niere: risposta da 6 lettere

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