Un velocissimo animale

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un velocissimo animale' è 'Lepre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E P R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un velocissimo animale

Un velocissimo animale Risposta: LEPRE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: L P E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lepre? Una lepre è un animale che si muove con grande rapidità, sfuggendo facilmente ai predatori. La sua corsa veloce e aggraziata la rende unica nel regno animale, sempre pronta a scattare e a scomparire in un lampo tra i cespugli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un velocissimo animale: risposta da 5 lettere

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