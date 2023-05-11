Un velocissimo animale

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un velocissimo animale' è 'Lepre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LEPRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un velocissimo animale
  • Risposta: LEPRE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    LPE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lepre? Una lepre è un animale che si muove con grande rapidità, sfuggendo facilmente ai predatori. La sua corsa veloce e aggraziata la rende unica nel regno animale, sempre pronta a scattare e a scomparire in un lampo tra i cespugli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un velocissimo animale: risposta da 5 lettere

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