Un velocissimo animale
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un velocissimo animale' è 'Lepre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un velocissimo animale
- Risposta: LEPRE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: LPE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Lepre? Una lepre è un animale che si muove con grande rapidità, sfuggendo facilmente ai predatori. La sua corsa veloce e aggraziata la rende unica nel regno animale, sempre pronta a scattare e a scomparire in un lampo tra i cespugli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un velocissimo animale: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Un velocissimo animale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Lepre. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.