Vale più di 3 anni-luce

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vale più di 3 anni-luce' è 'Parsec'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PARSEC

Perchè la soluzione è Parsec? Un parsec è una misura di distanza usata in astronomia che supera i tre anni-luce. Serve per indicare quanto sono lontani gli oggetti nel cielo, permettendo agli scienziati di stimare con precisione le dimensioni dell’universo. È uno strumento fondamentale per capire il nostro universo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vale più di 3 anni-luce
  • Risposta: PARSEC
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PRC
  • Inizia con: P
  • Finisce con: C
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Vale più di 3 anni-luce: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Vale più di 3 anni-luce", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Parsec. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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