Vale più di 3 anni-luce
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vale più di 3 anni-luce' è 'Parsec'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Parsec? Un parsec è una misura di distanza usata in astronomia che supera i tre anni-luce. Serve per indicare quanto sono lontani gli oggetti nel cielo, permettendo agli scienziati di stimare con precisione le dimensioni dell’universo. È uno strumento fondamentale per capire il nostro universo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vale più di 3 anni-luce
- Risposta: PARSEC
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PRC
- Inizia con: P
- Finisce con: C
Vale più di 3 anni-luce: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Vale più di 3 anni-luce", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Parsec. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.