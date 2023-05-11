Vale più di 3 anni-luce

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vale più di 3 anni-luce' è 'Parsec'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A R S E C

Perchè la soluzione è Parsec? Un parsec è una misura di distanza usata in astronomia che supera i tre anni-luce. Serve per indicare quanto sono lontani gli oggetti nel cielo, permettendo agli scienziati di stimare con precisione le dimensioni dell’universo. È uno strumento fondamentale per capire il nostro universo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vale più di 3 anni-luce

Vale più di 3 anni-luce Risposta: PARSEC

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P R C

Inizia con: P

P Finisce con: C

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Vale più di 3 anni-luce: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Vale più di 3 anni-luce", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Parsec. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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