PARSEC

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Parsec: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Parsec? Il parsec è un'unità di misura utilizzata in astronomia per quantificare le enormi distanze tra le stelle e le galassie. Deriva dal termine parallax of one arcsecond ( parallasse di un arco second), ed equivale a circa 3,26 anni luce. È uno strumento fondamentale per comprendere l'universo, permettendo agli astronomi di stimare con precisione le distanze nello spazio.

