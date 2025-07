È pari a più di 3 anni-luce nei cruciverba: la soluzione è Parsec

PARSEC

Curiosità e Significato di Parsec

Hai risolto il cruciverba con Parsec? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Parsec.

Perché la soluzione è Parsec? Un parsec è un'unità di misura usata in astronomia per descrivere le distanze tra oggetti nello spazio. Equivale a circa 3,26 anni-luce, ovvero la distanza che la luce percorre in poco più di tre anni. È molto utile per indicare le grandi dimensioni dell'universo e le lontananze tra stelle e galassie. Quindi, quando si parla di distanze astronomiche immense, il parsec è uno strumento fondamentale.

Come si scrive la soluzione Parsec

Hai davanti la definizione "È pari a più di 3 anni-luce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

C Como

