La Soluzione ♚ Uomo ricco sfondato

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Uomo ricco sfondato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NABABBO

Curiosità su Uomo ricco sfondato: E sa che giobbe è un uomo integerrimo, che continuerà ad aver fede in lui anche se privato dei suoi averi, al punto che da ricco com'è diverrà povero... Un nababbo o nawwab (in urdu , hindi: ) era in origine un ubedar (governatore provinciale) o un viceré di una subah (provincia) o regione dell'Impero Mughal. Divenne poi un'alta titolatura attribuita a nobili musulmani.

