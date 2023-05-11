Uno scalpello da falegnami
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno scalpello da falegnami' è 'Sgorbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sgorbia? La sgorbia è uno strumento fondamentale per i falegnami, usato per scolpire e modellare il legno con precisione. La sua forma affilata permette di lavorare dettagli minuti, dando vita a creazioni uniche e artistiche. È un alleato indispensabile nel lavoro del legno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno scalpello da falegnami
- Risposta: SGORBIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRBA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Uno scalpello da falegnami: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno scalpello da falegnami" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sgorbia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.