Uno scalpello da falegnami

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno scalpello da falegnami' è 'Sgorbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SGORBIA

Perchè la soluzione è Sgorbia? La sgorbia è uno strumento fondamentale per i falegnami, usato per scolpire e modellare il legno con precisione. La sua forma affilata permette di lavorare dettagli minuti, dando vita a creazioni uniche e artistiche. È un alleato indispensabile nel lavoro del legno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno scalpello da falegnami
  • Risposta: SGORBIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRBA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A
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Uno scalpello da falegnami: risposta da 7 lettere

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