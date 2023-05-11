Uno scalpello da falegnami

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno scalpello da falegnami' è 'Sgorbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S G O R B I A

Perchè la soluzione è Sgorbia? La sgorbia è uno strumento fondamentale per i falegnami, usato per scolpire e modellare il legno con precisione. La sua forma affilata permette di lavorare dettagli minuti, dando vita a creazioni uniche e artistiche. È un alleato indispensabile nel lavoro del legno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Uno scalpello da falegnami

Uno scalpello da falegnami Risposta: SGORBIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R B A

Inizia con: S

S Finisce con: A

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Uno scalpello da falegnami: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno scalpello da falegnami" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sgorbia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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