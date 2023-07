Una Polizia degli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Polizia degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FBI

Significato/Curiosità : Una Polizia degli USA

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) è un'agenzia federale di polizia degli Stati Uniti d'America. Fondata nel 1908, l'FBI è incaricata di indagare su reati federali, proteggere il paese da minacce interne ed esterne e fornire supporto investigativo alle agenzie di sicurezza nazionale. L'FBI si occupa di una vasta gamma di attività, tra cui la lotta al terrorismo, la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e il crimine informatico. Gli agenti dell'FBI sono addestrati per condurre investigazioni approfondite, utilizzando mezzi tecnologici avanzati e collaborando con altre agenzie nazionali e internazionali. L'FBI svolge un ruolo chiave nella sicurezza nazionale e nella protezione dei cittadini americani.

