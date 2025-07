Lo usa la polizia per trovare tracce di sangue nei cruciverba: la soluzione è Luminol

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo usa la polizia per trovare tracce di sangue' è 'Luminol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUMINOL

Curiosità e Significato... La parola Luminol è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Luminol.

Perché la soluzione è Luminol? Il luminol è una sostanza chimica utilizzata dalla polizia per individuare tracce di sangue invisibili a occhio nudo. Quando viene spruzzato sulle superfici, reagisce con l'emoglobina, illuminandosi in modo bluastro sotto luce ultravioletta. Questo strumento permette di scoprire prove invisibili e di ricostruire scene del crimine, rendendo il luminol un alleato fondamentale nelle indagini forensi.

