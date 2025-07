Il comune genovese... su cui scrivere col gesso nei cruciverba: la soluzione è Lavagna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il comune genovese... su cui scrivere col gesso' è 'Lavagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVAGNA

Curiosità e Significato di Lavagna

Hai risolto il cruciverba con Lavagna? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Lavagna.

Perché la soluzione è Lavagna? La parola lavagna indica una superficie, solitamente di ardesia o plastica, usata per scrivere con gesso o pennarelli. È comunemente presente in scuole e sale riunioni, dove permette di condividere idee e informazioni in modo semplice e immediato. Il suo nome deriva dal latino lamina, che significa lamina o lastra. Insomma, la lavagna è un classico strumento di comunicazione visiva.

Come si scrive la soluzione Lavagna

Se "Il comune genovese... su cui scrivere col gesso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

