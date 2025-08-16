Lastra d ardesia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lastra d ardesia' è 'Lavagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVAGNA

Perché la soluzione è Lavagna? Una lastra d’ardesia è un materiale naturale composto principalmente da scistosità, resistente e impermeabile, spesso utilizzato per rivestimenti o coperture. Questa superficie liscia e compatta permette di scrivere facilmente con gessetti o pennarelli, rendendo la lastra ideale come superficie di scrittura. La sua durabilità e l’aspetto estetico naturale la rendono scelta preferenziale in ambienti storici e moderni. La caratteristica principale di questa lastra è la capacità di fungere da superficie di appoggio per annotazioni, conferendo funzionalità e stile agli spazi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lastra d ardesia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lastra d ardesia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lavagna

In presenza della definizione "Lastra d ardesia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lastra d ardesia" conferma che la soluzione 'Lavagna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lavagna

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lastra d ardesia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lavagna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È bianca quando è sporca e nera quando è pulitaVi si scrive sopra con il gessoApparecchio che proietta su uno schermo disegni o scrittiUna grande lastra d ardesiaTogliere la trasparenza a una lastra di vetroLastra sottileLa struttura a lastra presente nei solaiTrasformano l asta in lastra