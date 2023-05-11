Una cassa per il pollame
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una cassa per il pollame' è 'Stia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una cassa per il pollame
- Risposta: STIA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SIA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Stia? Una stia è una struttura semplice usata per ospitare gli uccelli da cortile, come polli e galline. Offre riparo e sicurezza, proteggendoli da predatori e intemperie. È un rifugio pratico che permette di prendersi cura del pollame in modo comodo e funzionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una cassa per il pollame: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Una cassa per il pollame" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Stia. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.