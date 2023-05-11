Una cassa per il pollame

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una cassa per il pollame' è 'Stia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una cassa per il pollame

Una cassa per il pollame Risposta: STIA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S I A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Stia? Una stia è una struttura semplice usata per ospitare gli uccelli da cortile, come polli e galline. Offre riparo e sicurezza, proteggendoli da predatori e intemperie. È un rifugio pratico che permette di prendersi cura del pollame in modo comodo e funzionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una cassa per il pollame: risposta da 4 lettere

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