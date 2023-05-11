Si trasmette soltanto alla fine
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si trasmette soltanto alla fine' è 'Eredità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Eredità? L’eredità si mostra solo alla fine, quando si scoprono i beni e i ricordi lasciati da chi se ne va. È un modo per mantenere viva la memoria e continuare a sentirne la presenza, anche dopo che il tempo ha portato via ogni altra traccia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si trasmette soltanto alla fine
- Risposta: EREDITÀ
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EDIÀ
- Inizia con: E
- Finisce con: À
Si trasmette soltanto alla fine: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Si trasmette soltanto alla fine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Eredità. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.