Si trasmet­te soltanto alla fine

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si trasmet­te soltanto alla fine' è 'Eredità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EREDITÀ

Perchè la soluzione è Eredità? L’eredità si mostra solo alla fine, quando si scoprono i beni e i ricordi lasciati da chi se ne va. È un modo per mantenere viva la memoria e continuare a sentirne la presenza, anche dopo che il tempo ha portato via ogni altra traccia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si trasmet­te soltanto alla fine
  • Risposta: EREDITÀ
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EDIÀ
  • Inizia con: E
  • Finisce con: À
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Si trasmet­te soltanto alla fine: risposta da 7 lettere

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