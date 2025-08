Arricchisce senza fatica nei cruciverba: la soluzione è Eredità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arricchisce senza fatica' è 'Eredità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREDITÀ

Curiosità e Significato di Eredità

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Eredità, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Eredità? Eredità indica ciò che si riceve da una generazione precedente, come beni, valori o caratteristiche. È un dono che arricchisce senza fatica, portando con sé patrimonio culturale e affetti. Un modo per continuare il grande filo delle tradizioni e delle memorie familiari, contribuendo a plasmare chi siamo. In fondo, l’eredità è un tesoro che cresce nel tempo, senza richiedere alcuno sforzo.

Un lauto compenso ottenuto senza troppa faticaRisolvibili senza faticaPuliscono la vettura senza alcuna faticaCostumi senza costiOste senza pari

Come si scrive la soluzione Eredità

Se ti sei imbattuto nella definizione "Arricchisce senza fatica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A T A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TACCA" TACCA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.