Spuntano dai follicoli
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spuntano dai follicoli' è 'Peli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Spuntano dai follicoli
- Risposta: PELI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PLI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Peli? I peli sono piccole strutture che si formano nei follicoli della pelle. Crescono lentamente e variano molto da persona a persona, contribuendo a definire l’aspetto di ogni individuo. La loro presenza è naturale e fa parte del nostro corpo fin dall’infanzia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Spuntano dai follicoli: risposta da 4 lettere
La definizione "Spuntano dai follicoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Peli. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.