Spuntano dai follicoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Spuntano dai follicoli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spuntano dai follicoli' è 'Peli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P E L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Spuntano dai follicoli

Spuntano dai follicoli Risposta: PELI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P L I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Peli? I peli sono piccole strutture che si formano nei follicoli della pelle. Crescono lentamente e variano molto da persona a persona, contribuendo a definire l’aspetto di ogni individuo. La loro presenza è naturale e fa parte del nostro corpo fin dall’infanzia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Peli' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Spuntano dai follicoli: risposta da 4 lettere

La definizione "Spuntano dai follicoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Peli. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate