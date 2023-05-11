Spuntano dai follicoli

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spuntano dai follicoli' è 'Peli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PELI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Spuntano dai follicoli
  • Risposta: PELI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PLI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Peli? I peli sono piccole strutture che si formano nei follicoli della pelle. Crescono lentamente e variano molto da persona a persona, contribuendo a definire l’aspetto di ogni individuo. La loro presenza è naturale e fa parte del nostro corpo fin dall’infanzia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spuntano dai follicoli: risposta da 4 lettere

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