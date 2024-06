Formano la barba

: Il pelo dell'essere umano è corto e setoso sulla maggior parte del corpo, mentre in alcuni punti specifici come la testa, il pube, i genitali e le ascelle è più lungo e di qualità diversa; in particolare, il pelo che cresce sulla pelle del cranio viene generalmente chiamato capello, mentre quello presente sul viso degli individui maschili è detto, nel suo insieme, barba. Il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute della maggior parte dei mammiferi.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: peli m . (anatomia) plurale di pelo. Voce verbale: peli . seconda persona singolare dell'indicativo presente di pelare. prima persona singolare del congiuntivo presente di pelare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di pelare. terza persona singolare del congiuntivo presente di pelare. terza persona singolare dell'imperativo presente di pelare.