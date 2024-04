La Soluzione ♚ Senza interruzione incessante

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Senza interruzione incessante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONTINUO

Curiosità su Senza interruzione incessante: Dei tedeschi e di mussolini". per tutto il corso del 1941 proseguirono incessanti i bombardamenti tedeschi sulle città inglesi. la sera del 14 aprile un... In matematica, la parola continuo talvolta indica la retta reale. In un senso più generale, un continuo è un insieme totalmente ordinato che è "densamente ordinato", cioè tra due membri dell'insieme c'è sempre un terzo membro compreso fra i primi due, e non ha "buchi", cioè ogni insieme non vuoto limitato superiormente ha sempre un estremo superiore. Secondo questa definizione, la retta lunga è un continuo, così come vari altri insiemi al di fuori della retta reale. La cardinalità del continuo è la cardinalità della retta reale. L'ipotesi del continuo è talvolta espressa dicendo che non esiste nessuna cardinalità fra la cardinalità del ...

