La Soluzione ♚ Senza interruzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Senza interruzione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEMPRE

Curiosità su Senza interruzione: Quando il feto potrebbe sopravvivere al di fuori dell'utero, è nota come "interruzione ritardata di gravidanza". sin dai tempi antichi, gli aborti sono stati...

