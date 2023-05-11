Schiavo spartano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Schiavo spartano' è 'Ilota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILOTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Schiavo spartano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Schiavo spartano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ilota? L'Ilota era un lavoratore soggetto alla dominazione di un padrone, tipico della Sparta antica. Questa condizione implicava una vita di sottomissione e privazioni, senza diritti propri. Gli Iloti erano considerati proprietà dello Stato e costretti a lavorare nei terreni dei cittadini spartani. La loro esistenza rifletteva una società gerarchica, in cui il loro ruolo era fondamentale ma privo di libertà.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Schiavo spartano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Schiavo spartano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ilota:

I Imola L Livorno O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Schiavo spartano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

