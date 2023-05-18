Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili' è 'Leonida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEONIDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Leonida? Leonida è conosciuto per il suo coraggio e la determinazione dimostrati durante la battaglia delle Termopili, dove si oppose con pochi soldati all’esercito persiano molto più numeroso. La sua resistenza si trasformò in un esempio di sacrificio e fierezza, diventando simbolo di eroismo e lealtà verso la propria patria. La sua figura rimane impressa nella storia come un esempio di valore e dedizione, ispirando generazioni future a lottare per ciò in cui credono.

Per risolvere la definizione "Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Leonida:

L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli I Imola D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

