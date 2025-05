Schiavo di Sparta nei cruciverba: la soluzione è Ilota

ILOTA

Curiosità e Significato di "Ilota"

La soluzione Ilota di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ilota per scoprire curiosità e dettagli utili.

Gli iloti erano i campesini sfruttati e soggetti a servitù nella Sparta antica, originariamente uniti ai territori conquistati dai guerrieri spartani. Non erano schiavi nel senso tradizionale, poiché non erano di proprietà individuale, ma vivevano in condizioni di continua oppressione e servitù, contribuendo all'economia spartana mentre i cittadini spartani si dedicavano alla guerra e alla politica.

