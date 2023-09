Sale e scende sul palcoscenico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sale e scende sul palcoscenico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIPARIO

Significato/Curiosita : Sale e scende sul palcoscenico

Sipario, è quel drappo scorrevole che chiude l'arco scenico dividendo il palcoscenico di un teatro dalla sala e dagli spettatori. spesso è un oggetto... Stai cercando altri significati, vedi sipario (disambigua). il sipario di boccascena, o più comunemente sipario, è quel drappo scorrevole che chiude l'arco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

