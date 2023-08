Appoggi per chi sale o scende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appoggi per chi sale o scende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIMANI

Significato/Curiosita : Appoggi per chi sale o scende

sale dapprima al lago lestio (2510 m) e poi al passo di vallanta (2815 m), il quale segna il confine tra la francia e l'italia. dal passo si scende lungo... Superficiale destinato a proteggere dalla pioggia, ed eventualmente da un corrimano. i parapetti di calcestruzzo armato sono realizzati in continuità con... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

