La religiosa tra gli insetti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La religiosa tra gli insetti' è 'Mantide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N T I D E

Perchè la soluzione è Mantide? La mantide è un insetto affascinante, noto per la postura elegante e le zampe anteriori a forma di trappola. Spesso si mimetizza tra le foglie, osservando con attenzione tutto ciò che la circonda. La sua presenza è un piccolo spettacolo di natura e di silenziosa attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La religiosa tra gli insetti

La religiosa tra gli insetti Risposta: MANTIDE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M T I E

Inizia con: M

M Finisce con: E

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La religiosa tra gli insetti: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "La religiosa tra gli insetti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Mantide. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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