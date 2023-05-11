La religiosa tra gli insetti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La religiosa tra gli insetti' è 'Mantide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MANTIDE

Perchè la soluzione è Mantide? La mantide è un insetto affascinante, noto per la postura elegante e le zampe anteriori a forma di trappola. Spesso si mimetizza tra le foglie, osservando con attenzione tutto ciò che la circonda. La sua presenza è un piccolo spettacolo di natura e di silenziosa attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La religiosa tra gli insetti
  • Risposta: MANTIDE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MTIE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E
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La religiosa tra gli insetti: risposta da 7 lettere

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