La religiosa tra gli insetti
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La religiosa tra gli insetti' è 'Mantide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Mantide? La mantide è un insetto affascinante, noto per la postura elegante e le zampe anteriori a forma di trappola. Spesso si mimetizza tra le foglie, osservando con attenzione tutto ciò che la circonda. La sua presenza è un piccolo spettacolo di natura e di silenziosa attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La religiosa tra gli insetti
- Risposta: MANTIDE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MTIE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
La religiosa tra gli insetti: risposta da 7 lettere
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