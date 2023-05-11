Rafano barbaforte

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rafano barbaforte' è 'Cren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C R E N

Perchè la soluzione è Cren? Il rafano barbaforte, conosciuto anche come CREN, è una radice pungente usata in cucina per aggiungere sapore alle pietanze. La sua presenza è tipica nelle ricette tradizionali, dove dona un tocco deciso e aromatico. È apprezzato per la sua capacità di esaltare i piatti più semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Rafano barbaforte

Rafano barbaforte Risposta: CREN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C E N

Inizia con: C

C Finisce con: N

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Rafano barbaforte: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Rafano barbaforte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cren. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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