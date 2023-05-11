Rafano barbaforte
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rafano barbaforte' è 'Cren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cren? Il rafano barbaforte, conosciuto anche come CREN, è una radice pungente usata in cucina per aggiungere sapore alle pietanze. La sua presenza è tipica nelle ricette tradizionali, dove dona un tocco deciso e aromatico. È apprezzato per la sua capacità di esaltare i piatti più semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Rafano barbaforte
- Risposta: CREN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CEN
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Rafano barbaforte: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "Rafano barbaforte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cren. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.