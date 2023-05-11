Rafano barbaforte

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rafano barbaforte' è 'Cren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CREN

Perchè la soluzione è Cren? Il rafano barbaforte, conosciuto anche come CREN, è una radice pungente usata in cucina per aggiungere sapore alle pietanze. La sua presenza è tipica nelle ricette tradizionali, dove dona un tocco deciso e aromatico. È apprezzato per la sua capacità di esaltare i piatti più semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Rafano barbaforte
  • Risposta: CREN
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CEN
  • Inizia con: C
  • Finisce con: N
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cren'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Rafano barbaforte: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Rafano barbaforte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cren. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate