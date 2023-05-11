Quelli d America sono i Pellirosse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quelli d America sono i Pellirosse' è 'Indiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N D I A N I

Perchè la soluzione è Indiani? Gli indiani d'America sono conosciuti come Pellirosse, un nome che deriva dal colore della loro pelle. Questi popoli hanno una storia ricca e radicata nelle terre del continente, portando con sé tradizioni antiche e un legame profondo con la natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Quelli d America sono i Pellirosse

Quelli d America sono i Pellirosse Risposta: INDIANI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I I A I

Inizia con: I

I Finisce con: I

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Quelli d America sono i Pellirosse: risposta da 7 lettere

La definizione "Quelli d America sono i Pellirosse" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Indiani. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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