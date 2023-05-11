Quelli d America sono i Pellirosse

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quelli d America sono i Pellirosse' è 'Indiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INDIANI

Perchè la soluzione è Indiani? Gli indiani d'America sono conosciuti come Pellirosse, un nome che deriva dal colore della loro pelle. Questi popoli hanno una storia ricca e radicata nelle terre del continente, portando con sé tradizioni antiche e un legame profondo con la natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quelli d America sono i Pellirosse
  • Risposta: INDIANI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IIAI
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I
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Quelli d America sono i Pellirosse: risposta da 7 lettere

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