Quelli d America sono i Pellirosse
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quelli d America sono i Pellirosse' è 'Indiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Indiani? Gli indiani d'America sono conosciuti come Pellirosse, un nome che deriva dal colore della loro pelle. Questi popoli hanno una storia ricca e radicata nelle terre del continente, portando con sé tradizioni antiche e un legame profondo con la natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quelli d America sono i Pellirosse
- Risposta: INDIANI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IIAI
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Quelli d America sono i Pellirosse: risposta da 7 lettere
La definizione "Quelli d America sono i Pellirosse" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Indiani. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.