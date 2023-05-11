Le prominenze dei ghiacciai

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le prominenze dei ghiacciai' è 'Costoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O S T O N I

Perchè la soluzione è Costoni? I costoni sono le alte sporgenze di ghiacciai che si ergono come scogliere di ghiaccio, creando paesaggi spettacolari. Queste formazioni si formano quando il ghiaccio si accumula e si solidifica, dando vita a strutture imponenti e affascinanti nelle zone glaciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le prominenze dei ghiacciai

Le prominenze dei ghiacciai Risposta: COSTONI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T O I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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Le prominenze dei ghiacciai: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Le prominenze dei ghiacciai", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Costoni. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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