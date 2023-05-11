Le prominenze dei ghiacciai
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le prominenze dei ghiacciai' è 'Costoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Costoni? I costoni sono le alte sporgenze di ghiacciai che si ergono come scogliere di ghiaccio, creando paesaggi spettacolari. Queste formazioni si formano quando il ghiaccio si accumula e si solidifica, dando vita a strutture imponenti e affascinanti nelle zone glaciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le prominenze dei ghiacciai
- Risposta: COSTONI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTOI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le prominenze dei ghiacciai: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Le prominenze dei ghiacciai", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Costoni. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.