Le prominenze dei ghiacciai

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le prominenze dei ghiacciai' è 'Costoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COSTONI

Perchè la soluzione è Costoni? I costoni sono le alte sporgenze di ghiacciai che si ergono come scogliere di ghiaccio, creando paesaggi spettacolari. Queste formazioni si formano quando il ghiaccio si accumula e si solidifica, dando vita a strutture imponenti e affascinanti nelle zone glaciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le prominenze dei ghiacciai
  • Risposta: COSTONI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTOI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Le prominenze dei ghiacciai: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Le prominenze dei ghiacciai", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Costoni. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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