Il posto nelle marine

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il posto nelle marine' è 'Barca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A R C A

Perchè la soluzione è Barca? Il posto nelle marine è spesso associato a una barca, che può essere ormeggiata o attraccata in modo sicuro. È uno spazio che permette di mantenere la barca stabile e pronta all’uso, offrendo un punto di riferimento per chi ama navigare o semplicemente godersi il mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il posto nelle marine

Il posto nelle marine Risposta: BARCA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B R A

Inizia con: B

B Finisce con: A

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Il posto nelle marine: risposta da 5 lettere

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