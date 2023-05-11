Il posto nelle marine
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il posto nelle marine' è 'Barca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Barca? Il posto nelle marine è spesso associato a una barca, che può essere ormeggiata o attraccata in modo sicuro. È uno spazio che permette di mantenere la barca stabile e pronta all’uso, offrendo un punto di riferimento per chi ama navigare o semplicemente godersi il mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il posto nelle marine
- Risposta: BARCA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BRA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Il posto nelle marine: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il posto nelle marine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Barca. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.