Il posto nelle marine

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il posto nelle marine' è 'Barca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BARCA

Perchè la soluzione è Barca? Il posto nelle marine è spesso associato a una barca, che può essere ormeggiata o attraccata in modo sicuro. È uno spazio che permette di mantenere la barca stabile e pronta all’uso, offrendo un punto di riferimento per chi ama navigare o semplicemente godersi il mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il posto nelle marine
  • Risposta: BARCA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BRA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A
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Il posto nelle marine: risposta da 5 lettere

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