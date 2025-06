Si ricovera nella darsena nei cruciverba: la soluzione è Barca

Home / Soluzioni Cruciverba / Si ricovera nella darsena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si ricovera nella darsena' è 'Barca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARCA

Curiosità e Significato di Barca

La soluzione Barca di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Barca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Barca? Si ricovera nella darsena suggerisce un luogo dove le imbarcazioni trovano riparo e protezione. La parola chiave è barca, ovvero il mezzo di trasporto acquatico che si sistema in un'area apposita, come la darsena. La barca rappresenta un modo tradizionale e affascinante per navigare e scoprire il mare, trovando rifugio quando non è in uso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il drammaturgo spagnolo de La vita è un sognoPuò essere a remi o a velaVi si lascia ormeggiato un natanteSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Barca

Se "Si ricovera nella darsena" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O N V R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NERVO" NERVO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.