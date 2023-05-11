Materiale per sacchetti ecologici
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Materiale per sacchetti ecologici' è 'Bioplastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Materiale per sacchetti ecologici
- Risposta: BIOPLASTICA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BLTIA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Bioplastica? La bioplastica è un materiale innovativo usato per creare sacchetti ecologici. Si distingue perché deriva da risorse naturali e si degrada più facilmente rispetto ai plastici tradizionali. Questo permette di ridurre l’impatto ambientale e favorisce un consumo più sostenibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Materiale per sacchetti ecologici: risposta da 11 lettere
In presenza della definizione "Materiale per sacchetti ecologici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Bioplastica. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.