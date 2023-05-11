Materiale per sacchetti ecologici

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Materiale per sacchetti ecologici' è 'Bioplastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BIOPLASTICA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Materiale per sacchetti ecologici
  • Risposta: BIOPLASTICA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BLTIA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bioplastica? La bioplastica è un materiale innovativo usato per creare sacchetti ecologici. Si distingue perché deriva da risorse naturali e si degrada più facilmente rispetto ai plastici tradizionali. Questo permette di ridurre l’impatto ambientale e favorisce un consumo più sostenibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Materiale per sacchetti ecologici: risposta da 11 lettere

In presenza della definizione "Materiale per sacchetti ecologici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Bioplastica. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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