La Soluzione ♚ Navi da possibili disastri ecologici La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PETROLIERE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PETROLIERE

Significato della soluzione per: Navi da possibili disastri ecologici Il petroliere (There Will Be Blood) è un film del 2007 scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, liberamente tratto dal romanzo Petrolio! di Upton Sinclair. Il film è dedicato alla memoria di Robert Altman. Pellicola che permise ad Anderson di consacrarsi tra i migliori registi della sua generazione, ai Premi Oscar 2008 fu candidata per un totale di otto nomination, vincendo quelle per il miglior attore e per la miglior fotografia. Italiano: Sostantivo: petroliere m sing . imprenditore petrolifero. Sostantivo, forma flessa: petroliere f pl . plurale di petroliera. Sillabazione: pe | tro | liè | re. Pronuncia: IPA: /petro'ljre/ . Etimologia / Derivazione: vedi petroliera .

