La Soluzione ♚ Si infornano con besciamella e ragù

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si infornano con besciamella e ragù. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LASAGNE

Curiosità su Si infornano con besciamella e ragu: in organo con besciamella e rage" Le lasagne al forno sono costituite da una sfoglia di pasta all'uovo tagliata in fogli grossolanamente rettangolari detti lasagne, le quali, una volta bollite e scolate, vengono disposte in una sequenza di strati, separati da una farcitura che varia in relazione alle diverse tradizioni locali.

