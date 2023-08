La cucina dei tortellini e del ragù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cucina dei tortellini e del ragù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOLOGNESE

Significato/Curiosita : La cucina dei tortellini e del ragu

I tortellini sono una pasta all'uovo ripiena, tipica di bologna e di modena. il nome tortellino deriva dal diminutivo di tortello, dall'italiano torta... Domenico bolognese – poeta, drammaturgo e librettista italiano franco bolognese – miniatore italiano gino bolognese – calciatore italiano bolognese – relativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La cucina dei tortellini e del ragù : cucina; tortellini; ragù; Quello di sodio si usa molto in cucina ; Interiora che possono essere cucina te all aretina; C è quella da cucina e cinematografica; Libera la cucina dagli odori; Brucia in cucina ; Accomuna ravioli e tortellini ; Dentro i tortellini ; Lo contengono i tortellini ; Superare sul traguardo; Sigla del Nicaragua; Il Comune del Ragusano con la famosa Cava; Accoglie molti Paraguaiani; Città del Ragusano ricca di chiese barocche;

Cerca altre Definizioni