Graziosi roditori graditi ai bimbi

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Graziosi roditori graditi ai bimbi' è 'Criceti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CRICETI

Perchè la soluzione è Criceti? I criceti sono piccoli roditori molto amati dai bambini. Con il loro musetto dolce e le zampette veloci, diventano compagni allegri e divertenti da osservare. La loro presenza rende più vivace e spensierata ogni giornata, portando sorrisi e momenti di gioco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Graziosi roditori graditi ai bimbi
  • Risposta: CRICETI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCEI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Graziosi roditori graditi ai bimbi: risposta da 7 lettere

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