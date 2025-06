Graziosi roditori nei cruciverba: la soluzione è Criceti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Graziosi roditori' è 'Criceti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRICETI

Curiosità e Significato di Criceti

Hai risolto il cruciverba con Criceti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Criceti.

Perché la soluzione è Criceti? I criceti sono piccoli roditori molto diffusi come animali domestici, noti per le loro dimensioni ridotte e il carattere vivace. Originari dell’Europa e dell’Asia, sono apprezzati per la facilità di cura e il loro modo curioso di esplorare. Spesso tenuti in gabbie con ruote per l’attività fisica, rappresentano compagni ideali per chi cerca un animale affettuoso e divertente.

Come si scrive la soluzione Criceti

Stai cercando la risposta alla definizione "Graziosi roditori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

T Torino

I Imola

