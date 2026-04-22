Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa' è 'Ghiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHIRI

Perché la soluzione è Ghiri? I giri sono piccoli mammiferi roditori noti per la lunga coda ricoperta di pelliccia. Questi animali si distinguono per la loro abilità di arrampicarsi e muoversi agilmente tra gli alberi, grazie alla loro struttura corporea snella e alla coda che funge da equilibrio. Vivono in ambienti naturali come foreste e boschi, dove cercano cibo tra foglie e frutti. La loro presenza è importante per l'ecosistema, contribuendo alla dispersione dei semi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ghiri

La definizione "Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa" conferma che la soluzione 'Ghiri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ghiri

G Genova H Hotel I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccoli mammiferi roditori dalla lunga coda pelosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ghiri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Roditori proverbialmente dormiglioniRoditori dormiglioniSono proverbiali dormiglioniÈ lunga per chi è in codaMammiferi sdentati che catturano le prede con la lunga linguaHa una lunga codaUccelli affini ai corvi dalla coda molto lungaUccelli dalla lunga coda e dalle penne variopinte