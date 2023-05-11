Giovane inesperto che si lascia pelare
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giovane inesperto che si lascia pelare' è 'Pollastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Pollastro? Un pollastro è un giovane che si lascia facilmente ingannare o sfruttare, spesso senza rendersi conto dei rischi. La sua inesperienza lo porta a fidarsi troppo, rendendolo vulnerabile alle trappole o alle truffe di chi sa approfittarsi della sua ingenuità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Giovane inesperto che si lascia pelare
- Risposta: POLLASTRO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PLTO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Giovane inesperto che si lascia pelare: risposta da 9 lettere
Se la definizione "Giovane inesperto che si lascia pelare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Pollastro. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.