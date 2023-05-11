Giovane inesperto che si lascia pelare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giovane inesperto che si lascia pelare' è 'Pollastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O L L A S T R O

Perchè la soluzione è Pollastro? Un pollastro è un giovane che si lascia facilmente ingannare o sfruttare, spesso senza rendersi conto dei rischi. La sua inesperienza lo porta a fidarsi troppo, rendendolo vulnerabile alle trappole o alle truffe di chi sa approfittarsi della sua ingenuità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Giovane inesperto che si lascia pelare

Giovane inesperto che si lascia pelare Risposta: POLLASTRO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 3

3 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P L T O

Inizia con: P

P Finisce con: O

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Giovane inesperto che si lascia pelare: risposta da 9 lettere

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