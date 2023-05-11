Giovane inesperto che si lascia pelare

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giovane inesperto che si lascia pelare' è 'Pollastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POLLASTRO

Perchè la soluzione è Pollastro? Un pollastro è un giovane che si lascia facilmente ingannare o sfruttare, spesso senza rendersi conto dei rischi. La sua inesperienza lo porta a fidarsi troppo, rendendolo vulnerabile alle trappole o alle truffe di chi sa approfittarsi della sua ingenuità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Giovane inesperto che si lascia pelare
  • Risposta: POLLASTRO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PLTO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O
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Giovane inesperto che si lascia pelare: risposta da 9 lettere

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