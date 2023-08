Di fronte a Calais sulla Manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di fronte a Calais sulla Manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DOVER

Significato/Curiosita : Di fronte a calais sulla manica

Si trova sulla costa dell'oceano atlantico, sul canale della manica, di fronte alla costa inglese a dover e folkestone, presso il pas de calais, che segna... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dover (disambigua). dover (afi: /'dver/; in inglese ['dovr]) è un'importante città del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

