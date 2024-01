La definizione e la soluzione di: Il porto di fronte a Calais. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: calais è un importante porto per i traghetti tra la francia e l'inghilterra, e dal 1994, il tunnel sotto la manica ha legato la vicina coquelles a folkestone...

Dover ( AFI : /'dver/; in inglese ['dovr]) è un'importante città del Regno Unito, situata nell'estrema parte sud-orientale dell'isola, in corrispondenza dell'omonimo stretto e in prossimità delle famose Bianche Scogliere.

Italiano

Interiezione

dovere

in genere dopo un favore importante, fatto anche a persone sconosciute "Non si preoccupi! Dovere!!"

Sostantivo

dovere ( approfondimento) m sing (pl.: doveri)

(diritto) comportamento imposto da una norma Mi sono sentito in dovere di aiutarlo (per estensione) necessità, percepita immediatamente possibile, a cui ci si attiene in modo sollecito e con ordine è onesto infatti ha fatto di un proprio dovere il preparare e compiere parte del lavoro anche durante alcune notti

Verbo

Intransitivo

dovere (vai alla coniugazione)

(per estensione) eseguire un compito con urgenza e forza in cambio di un favore devo essere lì per le 4 essere tenuto a comportarsi in un certo modo se non vuoi essere bocciato, devi studiare! avere intenzione di fare qualcosa dovevo andarmene, ma poi ho deciso di restare! credere deve essere già uscito..

Transitivo

dovere (vai alla coniugazione)

avere un debito con qualcuno oppure, più semplicemente, dover pagare per un acquisto, un "servizio", un lavoro, ecc mi deve un milione di dollari

"Grazie, scusi: quanto le devo" avere l'obbligo o la necessità di fare qualcosa

Sillabazione

do | vé | re

Pronuncia

IPA: /do'vere/

Etimologia / Derivazione

dal latino debere, contratto da dehibere, composto di de- e habere ossia "avere", quindi significa "avere avuto qualcosa da uno e perciò essergli debitore"

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) compito, incarico, incombenza, responsabilità, ufficio, impegno, faccenda, missione, mansione; debito morale, caso di coscienza

compito, incarico, incombenza, responsabilità, ufficio, impegno, faccenda, missione, mansione; debito morale, caso di coscienza (diritto) obbligo, onere, vincolo, imposizione

obbligo, onere, vincolo, imposizione (verbo) avere l’obbligo, essere obbligato, essere costretto, essere tenuto, essere vincolato, toccare, spettare ,esser debitore, dover dare, dover pagare, avere dei debiti

avere l’obbligo, essere obbligato, essere costretto, essere tenuto, essere vincolato, toccare, spettare ,esser debitore, dover dare, dover pagare, avere dei debiti avere la necessità, avere bisogno, avere convenienza, bisognare; ritenere opportuno, essere opportuno, essere necessario

essere possibile, essere probabile

(per estensione) prendere, ricevere, possedere

Contrari

(sostantivo) diritto

diritto superficialità

( per estensione ) pigrizia

pigrizia inadempienza

Parole derivate

(obbligo morale) a dovere, chi di dovere

come si deve

Termini correlati

diritto

( per estensione ) religione

religione politica

(per estensione) studio

Proverbi e modi di dire