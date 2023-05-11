Fiori da cimiteri
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fiori da cimiteri' è 'Crisantemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fiori da cimiteri
- Risposta: CRISANTEMI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CSEI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Crisantemi? I crisantemi sono fiori molto usati nei cimiteri, simbolo di rispetto e ricordo. La loro presenza crea un’atmosfera di pace e serenità, accompagnando momenti di riflessione e affetto verso chi non è più tra noi. Sono un segno di memoria e affetto duraturo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fiori da cimiteri: risposta da 10 lettere
Quando la definizione "Fiori da cimiteri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Crisantemi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.