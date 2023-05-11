Fiori da cimiteri

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fiori da cimiteri' è 'Crisantemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C R I S A N T E M I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fiori da cimiteri

Fiori da cimiteri Risposta: CRISANTEMI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C S E I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Crisantemi? I crisantemi sono fiori molto usati nei cimiteri, simbolo di rispetto e ricordo. La loro presenza crea un’atmosfera di pace e serenità, accompagnando momenti di riflessione e affetto verso chi non è più tra noi. Sono un segno di memoria e affetto duraturo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fiori da cimiteri: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "Fiori da cimiteri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Crisantemi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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