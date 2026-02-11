Nelle parole composte significa pianta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nelle parole composte significa pianta' è 'Fito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FITO

Perché la soluzione è Fito? Il termine che indica una pianta utilizzata spesso in ambito botanico o scientifico deriva dal prefisso che si riferisce al mondo vegetale. È comune trovarlo in termini che riguardano le piante, come quelle medicinali o ornamentali, e sottolinea la loro origine vegetale. Questo elemento linguistico aiuta a riconoscere facilmente parole che hanno a che fare con il regno vegetale, rafforzando il legame tra il termine e il mondo naturale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nelle parole composte significa pianta" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nelle parole composte significa pianta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nelle parole composte significa pianta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nelle parole composte significa pianta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Fito:

F Firenze I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nelle parole composte significa pianta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

