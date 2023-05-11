Esporta le Kia

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esporta le Kia' è 'Corea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COREA

Perchè la soluzione è Corea? Esportare le Kia significa portarle fuori dai confini nazionali verso altri mercati, spesso in Asia o Europa. La Corea è famosa per la produzione di auto di qualità, e l’esportazione permette di far conoscere i modelli di Kia a clienti di tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Esporta le Kia
  • Risposta: COREA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CRA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A
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Esporta le Kia: risposta da 5 lettere

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