Esporta le Kia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esporta le Kia' è 'Corea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O R E A

Perchè la soluzione è Corea? Esportare le Kia significa portarle fuori dai confini nazionali verso altri mercati, spesso in Asia o Europa. La Corea è famosa per la produzione di auto di qualità, e l’esportazione permette di far conoscere i modelli di Kia a clienti di tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Esporta le Kia

Esporta le Kia Risposta: COREA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C R A

Inizia con: C

C Finisce con: A

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Esporta le Kia: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Esporta le Kia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Corea. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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