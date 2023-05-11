Esporta le Kia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esporta le Kia' è 'Corea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Corea? Esportare le Kia significa portarle fuori dai confini nazionali verso altri mercati, spesso in Asia o Europa. La Corea è famosa per la produzione di auto di qualità, e l’esportazione permette di far conoscere i modelli di Kia a clienti di tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Esporta le Kia
- Risposta: COREA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CRA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Esporta le Kia: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Esporta le Kia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Corea. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.