La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esporta Kia e Hyundai' è 'Corea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COREA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Corea, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Corea? Corea si riferisce alla penisola asiatica divisa in Corea del Nord e Corea del Sud, nota per la sua ricca cultura, innovazione tecnologica e, nel settore automobilistico, come patria di marchi come Kia e Hyundai. Questi brand rappresentano l'eccellenza della produzione automobilistica coreana, simbolo di qualità e design all'avanguardia. La parola richiama quindi un territorio che ha lasciato il segno nel mondo dell'auto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Stato asiatico con PyongyangÈ di fronte al GiapponeIl Paese delle HyundaiEsporta le KiaIl Paese di Hyundai e KiaEsportano Hyundai e Kia

